إليسا تنعى أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر: رحلت الأيقونة

نعت الفنانة إليسا أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر التي رحلت عن دنيانا عن عمر ناهز 83 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، إذ كان حضور تينا ترنر الأقوى والطاغي، وسرقت الأضواء بفضل صوتها الهادر ورقصاتها على خشبة المسرح.

إليسا تنعي أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر

ونشرت إليسا صورة الراحلة أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وعلقت عليها قائلة، «البقاء لله الأيقونة تينا ترنر».

وفاة أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر

كانت الفنانة اليسا تستمع باستمرار إلى أسطورة موسيقى الروك تينا ترنر، وتفضل ذلك النوع من الغناء.

وتوفيت أيقونة موسيقى الروك الأمريكية، تينا ترنر في سويسرا، واعتبر البيت الأبيض وفاتها «خسارة هائلة»، وخلال مسيرتها التي انطلقت في نهاية خمسينات القرن العشرين، فازت ترنر بـ8 جوائز، ومن أبرز المكافآت الموسيقية الأمريكية، وبأغنياتها الضاربة مثل «براود ماري أو ذي بست».

في عام 2008، قامت بجولة حققت خلالها عائدات قدرها 130 مليون دولار، وفي 2013، بعد 3 أشهر على زواجها من باخ وحصولها على الجنسية السويسرية، تخلت ترنر عن جنسيتها الأميركية، وعاشت ترنر السنوات التالية مع باخ في منزلهما في زيوريخ ومنزل آخر في جنوب فرنسا