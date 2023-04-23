إليسا تتجاهل أزمة توزيع ألبومها: ترقبوا أغنيتي الجديدة

تجاهلت الفنانة اللبنانية إليسا، الأزمة المثارة بين شركتي توزيع ألبومها الجديد والتي انفجرت خلال الساعات الماضية بعد أن قامت شركة روتانا بحذف الحملة الدعائية الخاصة لأغنيتها الجديدة «أنا بتمايل على البيت».

«أنا بتمايل على البيت» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل

غردت إليسا عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر قائلة: «كل الكلام اللي عم ينحكى عن الألبوم والأغنية والتيزر منو صحيح والحقيقة أبسط من كل هالروايات، وتوقعوا تصدر الأغنية ومن بعدها الألبوم بأيا وقت وبتتأكدوا ساعتها إنو ما في شيء صحيح من كل اللي انقال».

إليسا أعلنت في وقت سابق فسخ العقد مع وتري بسبب عدم حذفها أغنية أنا وبس بصوت زياد برجي، ما دفع الشركة إلى الرد ببيان يؤكد أنها المسؤولة عن توزيع الألبوم.

ألبوم إليسا الجديد من إنتاجها الشخصي

يذكر أن أولى أغنيات إليسا الجديدة «أنا بتمايل على البيت» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وجرى تصويرها مع إنجي الجمال.