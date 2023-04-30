تفاصيل تأجيل طرح ألبوم إليسا الجديد.. «مشاكل إنتاجية» السبب

قررت إليسا تأجيل طرح أغنيات ألبومها الجديد الذي كانت تنوي طرحه خلال الأيام الجارية؛ بسبب مشاكل خاصة بالإنتاج والشركة المنتجة وعقود الأغنيات.

ألبوم إليسا الجديد

علمت «الوطن» أن إليسا ستكتفي خلال الأيام الجارية بطرح أغنية سنجل من الألبوم على أن تعاود طرح الأغنيات والألبومات خلال شهر يونيو المقبل لكي تكون المشاكل قد انتهت.

الأزمة تكمن على حسب مصادر للوطن، في أن الشركة التي كان لها حق توزيع الألبوم والتي قامت إليسا بفسخ تعاقدها معها قامت بإنذار «روتانا» بعدم التعامل مع إليسا بسبب العقد المبرم بينها وبين إليسا، وعلى إثره قامت «روتانا» بحذف الدعاية.

إليسا تفسخ التعاقد

إليسا أعلنت في وقت سابق فسخ العقد، بسبب عدم حذفها أغنية أنا وبس بصوت زياد برجي، ما دفع الشركة إلى الرد ببيان يؤكد أنها المسؤولة عن توزيع الألبوم.

يذكر أن أولى أغنيات إليسا الجديدة «أنا بتمايل على البيت» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وجرى تصويرها مع إنجي الجمال.