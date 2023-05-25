مقرر «القومي للسكان» الأسبق: لابد من التعامل مع المشكلة السكانية بجدية

شرح عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، مشكلة القضية السكانية، والأسباب التي أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عاما، مشيرا إلى أن لدينا مشكلة في تنفيذ استراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات.

أسباب المشكلة السكانية

وأضاف خلال جلسة مناقشة القضية السكانية بالمحور المجتمعي ضمن جلسات الحوار الوطني، أن هناك مشاكل في التخطيط والتنفيذ، لافتا إلى أن لدينا خطط ولكن لم تنفذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحي.

وأشار إلى أنه لابد من التعامل مع المشكلة بجدية، وأن يكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل، خاصة مع تشجيع الدولة على إنجاب طفلين فقط حتى تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات.

مبادرة حياة كريمة

وأكد أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.