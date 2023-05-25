بعد قليل.. انطلاق ثاني جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني

تنطلق بعد قليل، ثاني جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومن المنتظر مناقشة القضية السكانية من خلال جلسة «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية».

التعليم قبل الجامعي

وتناقش لجنة التعليم قضية «التعليم قبل الجامعي» على مدار جلستين متتاليتين لكل لجنة، من الحادية عشر صباحًا وحتى السادسة مساءً، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشارك في النقاشات المهندس خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة هانيا الشلقاني المقرر العام المساعد، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، بجانب مشاركة القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة والخبراء.

لجان المحور المجتمعي

ويتضمن المحور المجتمعي 6 لجان يندرج تحتها عددًا من الموضوعات والقضايا التي جرى مناقشة بعضها، ويتبقى لجنة الصحة ولجنة الشباب، سيناقشان العديد من الموضوعات المهمة خلال الجلسات المقبلة.

وتناقش لجنة القضية السكانية عددا من الموضوعات المهمة، منها: «تشخيص الحالة السكانية في مصر»، و«تنمية الأسرة وتنظيمها»، و«تحسين الخصائص السكانية»، و«الخريطة السكانية والتوسع العمراني».