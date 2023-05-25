مشيرة خطاب تشارك في الاجتماع السنوي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وعصام شيحة عضو المجلس وممثلو اللجان والوحدات بالمجلس في المشاورات الإقليمية التي نظمها المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره بيروت، حول التحديات التي تواجه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والآليات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عملية اعداد وتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية، ووضع الخطط خاصة خلال الأزمات التي تمر بها البلدان بمختلف تنوعها سواء سياسية واجتماعية واقتصادية أو صحية، وأكدت «خطاب»، في مداخلتها، أهمية دور المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة في تخفيف عبء عملية إعداد التقارير.

المجلس القومي لحقوق الانسان

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، أشارت الي أن مجلس حقوق الانسان سيتولى رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي للشبكة مناقشة موضوع إعداد التقارير والخطط خاصة في وقت الأزمات وهو ما يمثل عبء كبير ليس فقط على الدول ولكن على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وطالبت «خطاب»، المفوضية بأن تبادر بتوفير المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير كل على حدة ومعاونة منظمات المجتمع المدني في الوفاء باستحقاقات عملية إعداد التقارير التي ترصد تنفيذ الدول لالتزاماتها التعاهدية ورصد تنفيذ حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا.

الآليات الوطنية بالمنطقة العربية

وخلال اللقاء عرض ممثلو المجلس الآليات الوطنية بالمنطقة العربية من وزارات «الخارجية - العدل -البرلمان -المؤسسات الوطنية -المنظمات غير الحكومية»، وتضمنت تجاربهم خلال الأزمات وتم التركيز على أفضل الممارسات لعمل هذه الآليات مع تبادل الأفكار والمعلومات حول كيفية تعزيز دورها وركز المشاركون على ضرورة تعاون الآليات الوطنية مع البرلمانات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لدعم دورها في القيام بوظائفها الرئيسية لضمان استدامة دورها في أوقات الأزمات.