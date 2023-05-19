بروتوكول تعاون بين «القومي للبحوث» و«مصر الخير» لرعاية المنظمات الأهلية الخضراء

وقع المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومركز «التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، لدعم تنفيذ أنشطة «المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي التابع لمؤسسة مصر الخير، في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

القومي للبحوث يهتم بخدمة الاقتصاد الوطني

وقع البروتوكول كل من الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وحضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية، الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ،والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

من جانبه، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز القومي للبحوث يهتم في المقام الأول بخدمة الاقتصاد الوطني من جميع النواحي، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مقدما الشكر للمؤسسة على مجهوداتها في مصر.

وأضاف «درويش»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين معاهد المركز القومي للبحوث، وقطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير عن اعتزازه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بما يضمه من علماء أجلاء، ويرى أن البرتوكول هو بداية تعاون مثمر مع المركز في قطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة، ومنها قطاعات الصحة والجمعيات الأهلية ومناحي الحياة والغارمين وقطاع التعليم والبحث العلمي.

تأهيل الكوادر العاملة بالعمل الأهلي في مجال التنمية المحلية

وأضاف «رفاعي»، أنه بموجب البروتوكول، ستتابع مؤسسة مصر الخير إدارة وتنفيذ ومتابعة أنشطة مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء، مع تقديم الدعم الفني المؤسسي لتطوير المنظمات الأهلية وفق قواعد البيانات التي يمتلكها قطاع تطوير الجمعيات بالمؤسسة، فضلا عن تقديم الدعم الفني المؤسسي لتطوير المنظمات الأهلية لتحسين أداء المنظمات الأهلية وربطها بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم تأهيل الكوادر العاملة بالعمل الأهلي في مجال التنمية المحلية المستدامة والعمل المناخي، مع إعداد وتصميم وإدارة نظم الاعتماد للمنظمات الأهلية الخضراء وإصدار شهادات به، بالإضافة إلى إطلاق وإدارة منح صغيرة للمبادرات الشبابية المجتمعية في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي وبالتعاون مع الجهات المانحة والمختصة.

إسهام العمل الأهلي العربي في التنمية المستدامة والتغيرات المناخية

وفي السياق ذاته أضافت الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن البروتوكول يخدم قضية عالمية وإقليمية، وبالطبع محلية، مشيرة إلى أن التعاون مع برامج مؤسسة مصر الخير والقوافل التي يتم تنظيمها على مستوى القطاعات المختلفة سيزيد مخرجات مركز التميز للتغيرات المناخية قوه بدافع المساعدة في تفهم قضايا التغيرات المناخية والعمل على حلها ليس بحثيا فقط ولكن مجتمعياً.

وبموجب البروتوكول، تقوم الأطراف الثلاثة على تعزيز إسهام العمل الأهلي العربي في التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، والعمل على دعم مجهودات منظمات العمل الأهلي العربي علي المستوي القومي والعربي. والعمل على بناء قدرات المنظمات الأهلية في مجال التنمية المستدامة التغيرات المناخية، وقد تبادل الطرفين إهداء الدروع.