تكليف الفنان أحمد أبو المجد بمنصب سكرتير عام النقابات الفنية

كلف المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد العام النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الفنان أحمد أبو المجد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية بمنصب سكرتير عام للاتحاد العام للنقابات الفنية.

اتحاد النقابات يراسل أحمد أبو المجد

أرسل الاتحاد خطابا لأحمد أبو المجد جاء فيه: «برجاء التفضل بالاحاطة انه قد تم تكليفكم من جانب مجلس ادارة الاتحاد العام للنقابات الفنية بمنصب سكرتير عام للاتحاد العام للنقابات الفنية ونتمنى لكم التوفيق».

أحمد أبو المجد سكرتير عام الموسيقيين

يذكر أن الفنان احمد أبو المجد تم تكليفه بمنصب سكرتير نقابة الموسيقيين بعد أن تم شطب عضوية الفنان أحمد رمضان سكرتير عام النقابة السابق ومنعه من مزاولة العمل العام لمدة عام.