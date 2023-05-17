نقيب الموسيقيين بالغربية يتقدم بشكوى ضد الموسيقار منير الوسيمي

قدم الفنان أشرف الشهداوي نقيب المهن الموسيقية بمنطقة الغربية وكفر الشيخ، شكوى ضد الموسيقار منير الوسيمي حملت رقم 271 لعام 2023، وذلك لنشره أمورا متعلقة بالنقابة لا يحق لأي شخص أي كان مركزه نشرها على العام، وفق شكواه.

الشهداوي: منير الوسيمي نشر خطابات غير معترف بصحتها

أوضح «الشهداوي» في شكواه أن «الوسيمي» قام بنشر خطابات ومستندات غير مثبت صحتها على الشأن العام بشأن شخصه ومكانته مؤكدا أنه تولى منصب نقيب الموسيقيين بمنطقة الغربية بانتخابات شريفة ونزيهة تمت تحت إشراف قضائي كامل.

الشهداوي: ما فعله منير الوسيمي جريمة جنائية

وطلب نقيب منطقة الغربية في شكواه بفتح تحقيق مع الوسيمي، حول كيفية حصوله على تلك المستندات، مشيرا إلى أن احتفاظ أي شخص بتلك المستندات يعد جريمة جنائية تستوجب المحاسبة عليها مستندا على المادة 109 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يذكر أن الموسيقار منير الوسيمي كان قد اتهم أعضاء نقابة المهن الموسيقية باتهامات مختلفة من خلال نشر أوراق ومستندات على مواقع التواصل الاجتماعي.