مصطفى كامل لـ«الموسيقيين»: سأفتح لكم انتخابات نزيهة شريفة خالية من التزوير

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قبل قليل، بيانًا يخص انتخابات نقابة الموسيقيين المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين، موضحا أن سيفتح الانتخابات المقبلة، بحيث تتسم بالشرف والعدل وخالية من التزوير.

وجاء بيان مصطفى كامل على النحو التالي:

مصطفى كامل يعتذر للفنانين

1- أتقدم بخالص الاعتذار إلى كل زميل محترم دعمني في الانتخابات الماضية وانتظر مني سداد أية فواتير، ولم أرَ أمام عيني إلا الله وعدل الله والأمانة المعلقة في عنقي، وأنا راضٍ تمام الرضا عن فاتورتي التي سيحاسبني عليها الله.

2- أعتذر لكل من اعتقد أنني لم أخلص له ولم أتصل به يوميًا. فقد أخلصت للجميع بدون استثناء الكبير والصغير من أعرفه ومن لا أعرفه وأخلصت لله في كافة تعاملاتي واخترت أن أكون للجميع ولصالح الجميع حتى تزيد الموارد كما زادت ويزيد المعاش والعلاج والعمليات كما حدث، وتزيد أرصدة النقابة بمبلغ مشرف يضمن للجميع التصدي لأي أزمة تواجه النقابة مستقبلاً لا قدر الله.

3- أعتذر لمن كان ينتظر مني الاتصال يوميًا حتى نحكي ونراح وننام ونهاتر في أي كلام، فقد اخترت أن أرد على كل اتصال يأتيني ليلاً ونهارًا من مرضى ومشاكل كبيرة من كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى متابعتي لكل كبيرة وصغيرة داخل النقابة، والوقت الوحيد الذي لا أرد فيه على الاتصال هو الوقت الذي أشعر فيه أن عقلي توقف عن التفكير وأنني بالفعل منتهي.

4- أعتذر لكل من يتخيل أنني بمقدرتي الذهاب لجميع المناسبات من عزاء وأفراح وأعياد ميلاد، فأنا حقا لا أمتلك هذه القدرة البدنية والصحية على فعل هذا الأمر ولا أجد من الوقت ما يسعفني على أداء هذه المهام. فاليوم بأكمله كما ذكرت لحضراتكم مليء بكم المتابعة وحل المشاكل، فلم أستطع حتى إيجاد أوقات لعملي كفنان، بل أسرق بعض الوقت لمحاولة إنجاز أغنياتي وإن سرقت هذا الوقت أكون بنصف عقلي بل بالفعل قصرت تقصيرًا شديدًا في حق عملي وفني ورزقي بل وأسرتي، فكيف أجد وقتًا للذهاب للمناسبات واكتفيت بتعزية كل الزملاء تليفونيًا وتهنئة كل الزملاء تليفونيًا.

5- أعتذر لكل من انتظر مني أن أدخل النقابة لأقوم بتدمير كل شيء وتكسير كل شيء وأن تدخل النقابة في صراع لا تحتمله ولن يعود على الأعضاء بأي فائدة، فقد اخترت الحرب ضد من يستحق الحرب، وتمت إزالة أكبر مرض سرطاني عاش لسنوات ودس السم بداخل النقابة العامة وكل فروع المحافظات، مجموعة كانت مثل «السرطان»، واحتويت الجميع من الزملاء بالمجلس حتى نصل إلى ما وصلنا إليه من استقرار للوضع المالي والصحي والمعنوي. والله يعلم أنني لم أجامل أحد ولم أحابي لأحد، ولست مبطئ الرأس حتى أخشى أحدًا.

6- أعتذر لكل من يريدني له دون الآخرين، لأنني توليت أمر الجميع وسوف أُسأل أمام الله عن الجميع، وسيحاسبني الله على الجميع.

محاولات لرأب الصدع

7- أعتذر لمن حاولت كثيرًا أن أشرح لهم «أن هناك فرقًا بين مرض السرطان والمدمر وغيره من الأمراض التي من السهل علاجها» وأن النقابة مؤسسة كبيرة، وأنها ليست شركة والدي أو والدتي، وأن من كان يخطئ سابقًا لم يعد يخطئ في فترتي، والله على ما أقول شاهدًا وشهيدًا، ثم أحاول أن أشرح أن «مرض السرطان» الذي تم بتره وإزالته من النقابة، وأنتم تعلمون من هم «السرطان» الذي أتحدث عنه، ليس كنزلة البرد التي من الممكن معالجتها والتي بالفعل تمت معالجتها، والدليل هو ما يحدث الآن داخل كافة المحافظات والفروع من إعطاء كل ذي حقٍ حقه.

8- أعتذر أنني حاولت كثيرًا رأب الصدع وول الشمل وإزالة جميع الخلافات بين الزملاء وبعضهم في المحافظات تحديدًا، وكنت كثيرًا أظن أنني بالفعل استطعت لول الشمل وزرع أواصر الحب بين الجميع، ولكني بالفعل لم أستطع، والأكثر همًا وحزنًا وثقلاً على نفسي وطاقتي، هو أن كل طرف من المختلفين يريدني في صفه، وبالفعل لم أستطع الانحياز لطرف دون الآخر، واخترت أن أقف محايدًا عاجزًا في أغلب الأوقات، حتى وصلت إلى مرحلة من مراحل الحيرة والزهق وضيق الصدر.

واختتم بيانه، سأفتح لحضراتكم الانتخابات «شريفة، عادلة، خالية من الزيف والتزوير، خالية من الكانسر»، والله شاهدا على ما أقول، اختاروا من يدير مستقبلكم بارادتكم.. بداية من مقعد النقيب مرورا بكل مقاعد مجلس الإدارة.