توقيع الكشف الطبي على 1649 حالة في قافلة لجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، اليوم الأربعاء، إلى قرية الجمايلة، التابعة لمركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة، فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

جاء ذلك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أنشطة لتوعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب، والأسنان، والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

توقيع الكشف الطبي على 1649 حالة من أبناء قرية الجمايلة

ووجه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، لافتاً أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، وأجرت الكشف الطبي على 1649 حالة من أبناء قرية الجمايلة، التابعة لمركز دسوق، والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاً من حازم عياد، وأحمد عبد الله.