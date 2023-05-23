«صحة الدقهلية»: الكشف على 1639 مريضا ضمن قافلة طبية علاجية بمركز شربين

أطلقت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية داخل قرية أم الرزق التابعة لمركز شربين بالدقهلية، و وقع الكشف علي 1639 مريض، بهدف تقديم خدمات طبية كاملة للقري البعيدة عن المستشفيات العامة.

و أشار«شريف مكين» وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان صحفي، أن المديرية قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية للكشف علي أهالي قرية ام الرزق بشربين، خاصة كونها تبعد عن مستشفى شربين 19 كيلو.

و أضاف«مكين» أن القافلة ضمت 12 عيادة منهم 7 عيادات متنقلة خاصة ب«2 أطفال، تنظيم أسرة , أنف وأذن، و رمد»، و 5 عيادات داخل الوحدة، مع توافر معمل طفيليات و أشعة x ray.

الكشف على 1639 مريضًا بالقافلة العلاجية

و وقع الكشف علي المرضي في مجالات مختلفة، جاءت:«باطنة 284، وأطفال220، و أنف و أذن189، وعظام 161 حالة، ورمد111، جلدية157، و أسنان 178 حالة، و نسا وتنظيم أسرة 175 حالة».

و أوضح «مكين» أن القافلة قامت بإجراء عدد 298 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و 58 حالة أشعة عادية و موجات صوتيه، و فحوصات لـ 121 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر و الضغط و الدم، و جري تحويل106 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، و إصدار 11 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

ندوات ثقافية على هامش القافلة الطبية

و أكد«مكين» علي حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، فعقد على هامش القافلة 32 ندوة تثقيفية، و 140 حالة استبيان، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة و لرفع المعاناة عنهم.