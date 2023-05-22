«الكهرباء»: قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم بمطروح

انطلقت القافلة الطبية التي نظمتها شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم بمحافظة مطروح، استمرارا لمسيرة القوافل الناجحة لخدمة العاملين بجميع قطاعات الكهرباء في المحافظات والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين وأسرهم بنطاق المحافظات المختلفة خاصة الحدودية التي تشهد اهتماما خاصا من القيادة السياسية والدولة المصرية.

الكشف على 350 حالة بالتخصصات المختلفة

أكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، والعضو المنتدب في تصريحات صحفية، حرص الشركة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الصحية لجموع العاملين بمختلف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنّه تم الكشف على 350 حالة بالتخصصات المختلفة «العيون - الأنف وأذن - الباطنة - القلب - الجراحة العامة - المسالك» بواسطة مجموعة من الاستشاريين بمستشفيات الرواد للعيون ودار الفؤاد.

التركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة

وأعلنت شركة الخدمات الطبية في بيان متابعة رئيس الشركة للقافلة ومدى صداها لدى العاملين وأصدر توجيهاته بعمل المزيد من القوافل مع التركيز على المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الطبية الجيدة والمناطق النائية، مؤكدا أنّ القافلة تضم لفيف من التخصصات المختلفة التي تضم عددًا من الأطباء والأطقم الطبية والتمريض اللازمة لإجراء الفحوصات اللازمة لأي مواطن مع توفير الأدوية التي يحتاجها.

معالجة عيب خلقي لطفلة عمرها 5 سنوات

وكشفت شركة الخدمات الطبية نجاح مستشفى الكهرباء بألماظة في علاج عيب خلقي لطفلة عمرها 5 سنوات تعاني من ثقب بين الأذينين من خلال تركيب سدادة لغلق ثقب بين الأذينين عن طريق القسطرة، تحت إشراف الدكتور رضا أبو العطا، بمشاركة فريق العمل بوحدة القسطرة من أطباء وتمريض ومشرفين إضافة إلى أطباء التخدير.