نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالمحافظات

تشغل نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات، قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد إعلان النتيجة رسمياً في المدارس بجميع الإدارات التعليمية، فضلاً عن إعلانها عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات علي مستوي الجمهورية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالمنوفية

ففي محافظة المنوفية، قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 تم إعلانها في المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمراكز والمدن، موضحاً أن نسبة النجاح 99.8%، وأن بعض الطلاب اعتذروا عن أداء الامتحانات كونهم برفقة أسرهم خارج مصر، مؤكداً أن نسبة النجاح مرتفعة وهو أمر طبيعي في محافظة المنوفية لاهتمامها بالتعليم بشكل جيد.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، حيث تم إعلانها بالألوان وليس بالدرجات الذي يعبر عن مستوى الطالب بـ4 ألوان تعبر عن مستوى الطالب، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو رقم المحمول 5757.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالقليوبية

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 متوفرة بالمدارس المقيد بها الطلاب، أو من خلال الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية المختلفة، موضحة أن النتيجة مجانية ودون رسوم، ولا يجوز حجب أي نتائج عن الطلاب في كافة المراحل الدراسية بسبب المصروفات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 بالغربية

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023، تم إعلانها في كل المدارس على مستوى المحافظة بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات، موضحا أن النتيجة تكون بالتقييم وليس بالدرجات، وفقًا لنظام تقييم الطلاب بالقرار الوزاري.