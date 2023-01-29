6 محافظات تعلن عن نتجية الشهادة الإعدادية 2023 أولا

أيام قليلة وتبدأ مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات المختلفة، بعد انتهاء ماراثون الامتحانات خلال اليومين الماضيين في جميع المحافظات.

وأعلنت المديريات المختلفة، بدء أعمال التصحيح في الكنترولات، مع انتهاء أول امتحانات الشهادة الإعدادية لسرعة انهاء أعمال التصحيح ومراجعتها، تمهيدا لإعلان النتيجة.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد غدا

وفي بورسعيد، أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان رسمي اعتماد اللواء عادل الغضبان نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم، إلى أن يتم إتاحة النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم وفي المدارس غدا الاثنين، فور اعتمادها.

وفي شمال سيناء، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في شمال سيناء فور اعتماد النتيجة من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

وقال رضوان، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في شمال سيناء عبر الموقع الرسمي للمديرية مؤكدا علي أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد خلال الساعات الماضية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية الأسبوع المقبل

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في القليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه حتى الآن يجري المدرسون أنهاء أعمال التصحيح في المواد المختلفة بعد انتهاء الامتحانات الأربعاء الماضي.

وأضافت المصادر، أنه تم الإنتهاء من 50% تقريباً من أعمال التصحيح داخل الكنترولات المختلفة، مشيرة إلي انه سيتم المراجعة وانهاء الرصد علي مدار الأسبوع الحالي ليتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بداية الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر في مديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، عن إعلان النتيجة في بداية الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من أعمال إعادة التجميع والرصد واعتماد النتيجة من محافظ جنوب سيناء.

10 أيام علي نتجية الشهادة الإعدادية 2023 في الغردقة والوادي الجديد

وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر فانه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة خلال 10 أيام علي الأكثر.

وتوقعت المصادر ان اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية سيكون الثلاثاء بعد المقبل فور الإنتهاء من اعتماد النتيجة بعد إكمال عمليات التصحيح والرصد في المحافظة، فيما أكدت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في محافظة الوادي الجديد انهاء مايزيد عن 70% من أعمال التصحيح ليتبقي إنهاء عمليات المراجعة والرصد لإعلان النتيجة بنهاية الأسبوع المقبل.

أسبوعان علي إعلان نتجية الشهادة الإعدادية 2023 في الشرقية والغربية

وفي محافظة الشرقية قالت مصادر في مديرية التربية والتعليم للوطن عن استمرار أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية 2023 والتي انتهت الأربعاء الماضي في كافة لجان المحافظة.

وأكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم علي ان نتيجة الإمتحانات سيتم الاعلان عنها في غضون 15 يوم بحد أقصي فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الغربية عن احتمالية اعلان النتيجة الأحد بعد المقبل فور اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.