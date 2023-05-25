باحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر لقناة الناس: بر الوالدين أمر صريح بالرحمة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القرآن الكريم أكد على رحمة الإنسان لوالده ووالدته كما ربياه صغيره، وبر الوالدين هو أمر صريح بالرحمة، وأن يكون في قلوبنا رقة وهدوء في التعامل مع الوالدين.

الرحمة في التعامل والأخلاق في الحوار

وتابع الباحث الشرعى بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»: «أول مرتكز من مرتكزات البر هو الرحمة في التعامل والأخلاق في الحوار، والإسلام أمرنا بمعاملة الأبناء بالرحمة، وكذلك أمر الأبناء برحمة الوالدين في التعامل وهو أمر صريح لتعم الرحمة بين طرفي الأسرة».

وتابع أن تعاليم الإسلام تحمل الإنسان على الرحمة في التعامل، وتبدأ الرحمة في الغريزة بين الأباء والأمهات وأبنائهم، والغريزة جاءت بالرحمة قبل الشرع، وأكدها الشرع للحفاظ عليها، مضيفا أن الطبع الإنساني يحث بالفطرة على أمور جيدة كثيرة أكدها القرآن.

وواصلأ: «هناك بعض الأباء لديهم تجاوز في التعامل مع الأبناء مع غياب الرحمة بمفهومها الحقيقي، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بمنتهى الرحمة مع سيدنا الحسن رضى الله عنه».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.