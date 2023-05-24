أمين الفتوى يوضح في قناة الناس طرق تدريب الأطفال على الصلاة: ابدأ بـ«الجمعة»

قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك تدرج يجب أن يُتبع خلال تعويد الأطفال على الطاعة، فمثلا يمكن أن نشجعه على صلاة الجمعة، ثم التواجد في المسجد تدريجيا.

تشجيع الأطفال على الصلاة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «نبدأ مع الأولاد بصلاة الجمعة ثم الظهر والعشاء ويليهم الفجر، وفي بعض الأيام قد يشعر الطفل بكسل أو خمول، يمكننا تجاوز ذلك ولا نتعامل مع الطفل بعصبية أو نجبره، فالمرحلة التى يعيشها في طفولته هي مرحلة إقناع وتعويد مع مراعاة التغافل».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.