يسري جبر عبر قناة الناس: أجر الصلاة على النبي أعلى من الجهاد وكفالة اليتيم

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن للصلاة على النبي فضل لا يوجد لعبادة أخري، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال فى حديث له: «من صلى على صلاة صلى اللع عليه بها عشرة».

«جبر»: صلاة واحدة من الله تسعد بها فى الدارين

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «صلاة من الله واحدة بس تسعد بها فى الدارين، ما بالك لو صلي الله عليك عشر مرات أو ألف مرة، هذا الثواب عظيم مفيش له مثيل حتى لمن يجاهد واستشهد أو بنى مسجد أو كفل يتيم كل دول يدخلوا الجنة لكل ليس فى ثواب الصلاة على النبي».

واستكمل: «الصلاة على النبي فى بركة كبيرة، لمجرد ذكر حبيب الله، سيدنا النبي محمد، لأن فيها ذكر الله وسيدنا النبي فى آن واحد، يعنى بتبتدى تقول اللهم وهذا اسم الله الأعظم الذى اختلف فيه العلماء».

انطلاق قناة الناس في ثوب جديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.