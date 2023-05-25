محافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث سُبل التعاون المشترك.

مناقشة آليات التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ

وناقش محافظ كفر الشيخ، آليات التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ في مجال الخدمات الاستشارية بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ والذي يُعد الذراع التدريبي للمحافظة.

ويشهد مركز استدامة للتدريب والتطوير العديد من أعمال التدريب المتعددة، لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين في العديد من المجالات، فضلاً عن عقد العديد من الدورات التدريبية.

مركز «استدامة» بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مركز استدامة، يقع بمركز الدراسات الوطنية، بجوار معهد الخدمة الاجتماعية مقابل محطة بنزين وطنية، بمدينة كفر الشيخ، ويقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وتم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.