وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع طويل مع المرض

رحل الفنان الكويتي أحمد جوهر، داخل أحد المستشفيات الكبرى في بريطانيا، اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام، على نعي الفنان أحمد جوهر، منهم الإعلامية مي العيدان، والتي كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله الفنان الكبير أحمد جوهر بعد صراع مع المرض في بريطانيا.. اللهم ارحمه واغفر واسكنه فسيح جناتك.. وأنزله منزل حسن واحشره مع الأبرار والصديقين.. لا تبخلوا عليه بالدعاء.. فالدعاء رزق الميت».

#احمد_جوهر



انا لله وانا اليه راجعون. . انتقل الى رحمة الله الفنان الكبير احمد جوهر بعد صراع مع المرض في بريطانيا اللهم ارحمه واغفر واسكنه فسيح جناتك. . وانزله منزل حسن واحشره مع الابرار والصديقين. . لا تبخلوا عليه بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/j8Q05U2C1h — مي العيدان (@mayal3eidan) May 25, 2023

مشوار أحمد جوهر

أحمد جوهر من مواليد 29 مارس 1958، وهو ممثل وكاتب ومخرج كويتي، اشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا. وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني. بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه أشتهر في فترة التسعينيات، عشقه للأعمال التراثية جعله يجازف و يخوض مجال الإنتاج رغم أنه لا زال في بداية مشواره، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل طش ورش.

دخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير، دخل في مجال الإخراج في مسلسلي العضب وجني وعطبة ولكنه لم يستطع المواصلة في مجال الإخراج بسبب كثرة الضغوطات ولا يوجد شخص يستطيع أن يتولى دور البطولة ويكون كاتب العمل بالإضافة إلى الإخراج.