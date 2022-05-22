مي العيدان تنتقد «خناقة» غادة إبراهيم وإلهام شاهين في جنازة سمير صبري

دخلت المذيعة الكويتية مي العيدان، على خط الأزمة التي اندلعت بين الفنانة إلهام شاهين، والفنانة غادة إبراهيم، بعد انتهاء مراسم تشييع جثمان الفنان القدير سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، أمس السبت، حيث قالت غادة إن إلهام والمذيعة بوسي شلبي، منعاها من ركوب الأتوبيس المخصص لمصاحبة المشيعين للجثمان والمتجه إلى محافظة الإسكندرية حيث مسقط رأس الفنان الراحل.

مي العيدان تنتقد إلهام شاهين

وانفعلت غادة إبراهيم، أمام الحضور وهي تقول إن إلهام شاهين وبوسي شلبي تسببا في عدم ركوبها الأتوبيس الذي أحضرته نقابة المهن التمثيلية للسفر بصحبة الفنانين إلى الإسكندرية للمشاركة في مراسم دفن سمير صبري.

وكتبت المذيعة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» قائلة: «من العيب والمخزي ماحدث في جنازة الفنان الكبير سمير صبري بين إلهام شاهين وغادة إبراهيم، حيث قامت إلهام شاهين بمنعها من الصعود إلى الباص التي خصصته نقابة الممثلين بمصر للفنانين لمرافقة جثمان الفقيد من القاهرة إلى الإسكندرية».

مي العيدان تطالب بإيقاف إلهام شاهين

واستطردت «العيدان»: «حيث بسطت إلهام شاهين سيطرتها الكاملة عليه وكأنها هى من قامت باستئجار الباص على نفقتها ورفضت صعود غادة إبراهيم، فليكن بينهما خلافات شخصية من سنوات ولكن واجب الموت والعزاء مفروض أن ينهي أي خلاف».

وتابعت «العيدان»: «وبدل أن يتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي وينهي سيطرة إلهام شاهين على الباص، قام بتحويل غادة إبراهيم إلى التحقيق ووقف عضويتها، الحق يقول أن يتم عقاب الاثنتين لأن كل منهما أخطأت، وكان أسلوبهما بمنتهى السوقية، أعتقد لو سمير صبري كان حيًا ورأى ماحدث في جنازته لكان بكى من شدة القهر، رحمك الله يا سمير صبري».

وكانت نقابة الممثلين قد قررت إيقاف الفنانة غادة إبراهيم، وإحالتها للتحقيق فيما بدر منها من إساءات لزميلتها الفنانة إلهام شاهين، حيث أكدت الأخيرة أنها لا تعرف شيئا عن هذه الأزمة من الأساس لأنها غادرت بعد انتهاء الجنازة واستقلت سيارة ليلى علوي ولم تذهب إلى الإسكندرية.