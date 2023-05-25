مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس في الشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي اليوم الخميس، جثة طفلة في العام الرابع من العمر إثر سقوطها من الطابق الخامس بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثمان لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الخامس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول«تلا.م»، عمرها 4 سنوات مقيمة رفقة أسرتها بحي الأندلس في العاشر من رمضان جثة هامدة، فيما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف الى أسباب الوفاة وملابسات الواقعة.

سقوط طفلة من الطابق الخامس

وأشارت التحريات الأولية إلى وفاة الطفلة جراء سقوطها من الطابق الخامس فيما انتقلت قوة أمنية إلى البناية التي سقطت منها الطفلة لمعاينة الواقعة ومعرفة أسبابها.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وكانت الجهات المختصة بالتحقيقات طالبت بالتحريات لبيان أسباب الوفاة، وجرى الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية والكشف على الجثة ومعاينتها، فيما تم التصريح بالدفن.