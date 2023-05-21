الإسكان تفتح باب الحجز لمقابر «مسلمين ومسيحيين» في العاشر من رمضان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب حجز 261 قطعة أرض مقابر مسلمين مساحتها 40 متر مربع، و162 قطعة مقابر مسيحيين بمساحة 60 متر مربع، في مدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الأراضي المذكورة سلفًا لمواطنين المقيمين في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور، ومدينة الشروق، بنظام مقابل الانتفاع.

طريقة حجز أراضي المقابر في العاشر من رمضان

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن على من يرغب في الحصول على قطع أراض مقابر، حجز شراء كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيها من جهاز مدينة العاشر من رمضان، وتقديم استمارة بيانات الحجز، من يوم 1 يونيو حتى يوم 15 من نفس الشهر.

طريقة سداد أراضي مقابر العاشر من رمضان

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية، إن سعر المتر في أراضي مقابر العاشر من رمضان 2200 جنبه، ويتم دفع 30 ألف جنيه كقيمة حجز، ويتم دفع باقي القيمة قبل الاستلام بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0٫5 % لمجلس الأمناء وذلك من إجمالي ثمن المقبرة.

شروط الحجز قطعة أرض مقابر في العاشر من رمضان

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من أهالي العاشر من رمضان أو الشروق أو العبور.

3- ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من تخصيص مقابر هيئة المجتمعات العمرانية.

4- لا يجوز التقدم على أكثر من مقبرة للشخص أو الأسرة الواحدة.

5- مواقع جميع الأراضي، متاحة الان عبر الموقع الخاص بالهيئة وهو : www.newcities.gov.eg