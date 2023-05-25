مواعيد قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح.. باقٍ 15 يوما على تشغيلها

يستعد المواطنون في تلك الفترة لا سيما عقب انتهاء امتحانات صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للذهاب إلى المصيف لقضاء إجازة سعيدة بصحبة الأبناء والأصدقاء، لذا قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات متنوعة على خط القاهرة مرسى مطروح والعكس «قطارات المصيف»، استعدادا لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين.

مواعيد قطارات المصيف

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» مواعيد حركة تشغيل قطارات المصيف على خط القاهرة مرسي مطروح والعكس، حسبما أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر صفحتها الرسمية.

ويبدأ تشغيل القطارات الجديدة والتي تشمل قطارات نوم ومكيفة، على خط القاهرة - مرسى مطروح «قطارات المصيف»، اعتباراً من يوم السبت 10-6- 2023، وتأتي مواعيدها على النحو التالي:

مواعيد القطارات المكيفة على خط المصيف

- قطار 939 - 940 ثالثة مكيفة، القاهرة - مرسي مطروح، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً، بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة.

- قطار 1933- 1934 ثالثة مكيفة، القاهرة - مرسي مطروح، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 23:15 مساء ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً، بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة.

- قطار 1935- 1936 ثالثة مكيفة، مرسي مطروح - القاهرة، ويقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22.00 مساء ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً، بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة.

- قطار 943 - 942 ثالثة مكيفة، مرسي مطروح - القاهرة، ويقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساء، بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11-6- 2023.

مواعيد قطارات النوم على خط المصيف

قطار 773 - 772 نوم، القاهرة - مرسى مطروح أيام «السبت، الاثنين، الأربعاء» بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف إسباني أيام «الأحد، الثلاثاء، الخميس» بتركيب 9 عربات مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساء ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً، اعتبارا من يوم السبت الموافق 17-6-2023.

- قطار 775 - 774، مرسى مطروح - القاهرة، أيام «الأحد، الثلاثاء، الخميس» بتركيب 8 عربات نوم، ومكيف أسباني، أيام «الاثنين، الأربعاء، الجمعة»، بتركيب 9 عربات مكيفة، على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد 18-6-2023.

طرق حجز قطارات المصيف من القاهرة لمطروح

توجد طريقتان لحجز قطار المصيف إحداهما تكون بالتوجه مباشرة إلى محطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، وتحديد موعد السفر المناسب من شباك التذاكر وفقًا للمواعيد والأسعار المعلنة والمقاعد المتاحة.

أو حجز تذاكر قطار المصيف إلكترونيا باتباع الخطوات التالية:

- تحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات.

- تسجيل مستخدم جديد، وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني، والهاتف.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- في حالة وجود مقاعد متاحة، اختار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، وإرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.