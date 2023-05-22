مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الاثنين

تحرص هيئة سكك حديد مصر على الإعلان يوميا من خلال موقعها الرسمي، عن مواعيد القطارات التي تتحرك من القاهرة متجهة إلى صعيد مصر، وأيضا مواعيد القطارات التي تتحرك من محافظات الصعيد للقاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار حرصها على توفير كافة السبل للتيسير على المواطنين المسافرين يوميا فيما يتعلق بمواعيد حجز التذاكر.

ومن هنا تستعرض «الوطن» اليوم الاثنين، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد القطارات المكيفة اليوم الاثنين

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة اليوم المتجهة من القاهرة إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار 3008 إسكندرية - أسوان، الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 1902القاهرة - أسوان، الساعة 00.20 مساءً.

- قطار 982 القاهرة - أسوان الساعة 12.00 مساءً.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 970 بورسعيد - سوهاج، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 988 القاهرة - أسوان، الساعة 19.00 مساءً.

- قطار 2014 القاهرة - أسوان، الساعة 21.00 مساءً.

- قطار 976 القاهرة - أسوان، الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، الساعة 23.30 مساءً.

القطارات المكيفة من الصعيد إلى القاهرة اليوم الأثنين

بينما جاءت المواعيد الخاصة بالقطارات المكيفة التى تتحرك من الصعيد وصولا الى القاهرة والاسكندرية اليوم على النحو التالي:

- قطار 2011 أسوان - القاهرة، الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة، الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 أسوان - القاهرة، الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 أسوان - القاهرة، الساعة 14.30 مساءً.

- قطار 2007 أسوان - القاهرة، الساعة 15.15 مساءً.

- قطار 2015 أسوان - القاهرة، الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903 أسوان - القاهرة الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 أسوان - القاهرة، الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989 أسوان - القاهرة، الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987 الأقصر - القاهرة الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 الأقصر - القاهرة، الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي اليوم الاثنين

مواعيد القطارات الروسية التى تتنطلق من القاهرة إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار 974 القاهرة - الأقصر، الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006 القاهرة - سوهاج، الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 ، القاهرة - أسوان، الساعة 8.30 صباحًا.

- قطار 1004 القاهرة - أسوان الساعة 9.30 صباحًا.

- قطار 160 القاهرة - الأقصرالساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972 القاهرة - أسيوط، الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 القاهرة- أسوان، الساعة 18.00 مساءً.

- قطار 1014 القاهرة- أسوان، الساعة 18.50 صباحًا.

- قطار 1012 القاهرة- أسوان، الساعة 20.20 مساءً.