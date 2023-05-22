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مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الاثنين

كتب:

انتصار الغيطانى
12:41 ص | الإثنين 22 مايو 2023
مواعيد القطارات اليوم الأثنين المتجهة من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد القطارات اليوم الأثنين المتجهة من القاهرة إلى المحافظات

تحرص هيئة سكك حديد مصر على الإعلان يوميا من خلال موقعها الرسمي، عن مواعيد القطارات التي تتحرك من القاهرة متجهة إلى صعيد مصر، وأيضا مواعيد القطارات التي تتحرك من محافظات الصعيد للقاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار حرصها على توفير كافة السبل للتيسير على المواطنين المسافرين يوميا فيما يتعلق بمواعيد حجز التذاكر.

ومن هنا تستعرض «الوطن» اليوم الاثنين، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس، وفق ما هو معلن من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

مواعيد القطارات المكيفة اليوم الاثنين

وجاءت مواعيد القطارات المكيفة اليوم المتجهة من القاهرة إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار 3008  إسكندرية - أسوان، الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 1902القاهرة - أسوان، الساعة 00.20 مساءً.

- قطار 982 القاهرة - أسوان الساعة 12.00 مساءً.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، الساعة 13.00 مساءً.

- قطار 970 بورسعيد - سوهاج، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 2006  القاهرة - أسوان، الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012  القاهرة - أسوان، الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 988  القاهرة - أسوان، الساعة 19.00 مساءً.

- قطار 2014  القاهرة - أسوان، الساعة 21.00 مساءً.

- قطار 976  القاهرة - أسوان، الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، الساعة 22.00 مساءً.

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، الساعة 23.30 مساءً.

القطارات المكيفة من الصعيد إلى القاهرة اليوم الأثنين

بينما جاءت المواعيد الخاصة بالقطارات المكيفة التى تتحرك من الصعيد  وصولا الى القاهرة والاسكندرية اليوم على النحو التالي:

- قطار 2011 أسوان - القاهرة، الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة، الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983  أسوان - القاهرة،  الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013  أسوان - القاهرة، الساعة 14.30 مساءً.

- قطار 2007  أسوان - القاهرة، الساعة 15.15 مساءً.

- قطار 2015  أسوان - القاهرة، الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903  أسوان - القاهرة الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 أسوان - القاهرة،  الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989  أسوان - القاهرة، الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987  الأقصر - القاهرة الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 الأقصر - القاهرة، الساعة 19.25 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي اليوم الاثنين

مواعيد القطارات الروسية التى تتنطلق من القاهرة إلى الصعيد على النحو التالي:

- قطار 974  القاهرة - الأقصر، الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 1006  القاهرة - سوهاج، الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 80 ، القاهرة - أسوان، الساعة 8.30 صباحًا.

- قطار 1004  القاهرة - أسوان الساعة 9.30 صباحًا.

- قطار 160  القاهرة - الأقصرالساعة 12.15 مساءً.

- قطار 972  القاهرة - أسيوط، الساعة 14.20 مساءً.

- قطار 188 القاهرة- أسوان، الساعة 18.00 مساءً.

- قطار 1014  القاهرة- أسوان، الساعة 18.50 صباحًا.

- قطار 1012 القاهرة- أسوان، الساعة 20.20 مساءً.

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