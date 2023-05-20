حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات «القاهرة – أسوان» بعد إجراء تعديلات جديدة، موضحة أنه اعتبارًا من اليوم يتم امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية إلى محطة الأقصر بدلًا من انتهائه بمحطة نجع حمادي، في إطار توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

مواعيد القطارات «القاهرة – أسوان»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات «القاهرة – أسوان»، وفق ما حددته هيئة السكك الحديدية في تقرير لها، والذي أكدت فيه على جميع الركاب بضرورة الالتزام بقواعد استقلال القطارات.

- قطار رقم 1902 مكيف: يقوم من القاهرة 00:20 صباحًا ويصل إلى أسوان 2:30 مساءً.

- قطار رقم 980 خاص «VIP»: يقوم من القاهرة 8:00 صباحًا ويصل إلى أسوان 10:25 مساءً.

- قطار رقم 80 روسي يقوم من القاهرة 9:00 صباحًا ويصل إلى أسوان 2:05 صباحًا.

- قطار رقم 1004 روسي يقوم من القاهرة 9:30 صباحًا ويصل إلى أسوان 11:10 مساءً.

- قطار رقم 2010 مكيف يقوم من القاهرة 10:00 صبحًا ويصل إلى أٍوان 10:55 صباحًا.

- قطار رقم 982 مكيف يقوم من القاهرة 12:00 مساءً ويصل إلى أسوان 2:25 صباحًا.

- قطار رقم 1942 مكيف روسي يقوم من القاهرة 4:55 مساءً ويصل إلى أسوان 5:15 صباحًا.

- قطار رقم 188 روسي يقوم من القاهرة 6:00 مساءً ويصل إلى أسوان 11:00 صباحًا.

- قطار رقم 1014 روسي يقوم من القاهرة 6:50 مساءً ويصل إلى أسوان 9:00 صباحًا.

- قطار رقم 2030 تالجو يقوم من القاهرة 7:00 مساءً ويصل إلى أسوان 6:40 صباحًا.

- قطار رقم 988 مكيف روسي يقوم من القاهرة 7:10 مساءً ويصل إلى أسوان 7:50 صباحًا.

- قطار رقم 1086 نوم يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل إلى أسوان 8:55 صباحًا.

- قطار رقم 86 نوم يقوم من القاهرة 7:45 مساءً ويصل إلى أسوان 9:25 صباحًا.

- قطار رقم 1012 روسي يقوم من القاهرة 8:20 مساءً ويصل إلى أسوان 11:15 صباحًا.

- قطار رقم 2014 خاص «VIP» يقوم من القاهرة 9:00 مساءً ويصل إلى أسوان 9:40 صباحًا.

- قطار رقم 82 نوم يقوم من القاهرة 9:10 مساءً ويصل إلى أسوان 11:10 صباحًا.

- قطار رقم 1940 خاص «VIP» يقوم من القاهرة 9:50 مساءً ويصل إلى أسوان 10:05 صباحًا.

- قطار رقم 1938 مكيف روسي يقوم من القاهرة 10:40 مساءً ويصل إلى أسوان 12:00 مساءً.

- قطار رقم 996 مكيف يقوم من القاهرة 10:00 مساءً ويصل إلى أسوان 11:30 صباحًا.