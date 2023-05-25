البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: موارد أفريقيا في مجال الطاقة الخضراء هائلة

أعلنت هايكي هارمجارت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن المساهمين وافقوا على تعزيز الدعم لأفريقيا خلال الاجتماع الدولي الذي عقد في سمرقند الأسبوع الماضي.

وعبرت «هارمجارت» لـ «القاهرة الإخبارية» على هامش مشاركتها في اجتماعات التنمية الإفريقي الذي عقد في شرم الشيخ المصرية عن سعادتها بحضور مثل تلك الاجتماعات، للقاء البنك الدولي الأفريقي كونه أحد الجهات الداعمة والمشاركة الأساسية في التحديات داخل القارة الأفريقية.

التركيز على التمويل الأخضر

وأوضحت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يجرى التركيز على التمويل الأخضر من خلال بنك التنمية الإفريقي وأن هناك شراكة مع البنك لتمويل بعض المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية في كوم أمبو، وهي إحدى القطاعات الخاصة المساهمة بشكل كبير في هذا الشأن.

حشد التمويل

وذكرت أنه يجرى التركيز على حشد التمويل والموضوعات ذات الصلة في شرم الشيخ فضلا عن تسليط الضوء على دعم المناخ ودعم التنمية في البلاد الإفريقية، مشيرة إلى ضرورة الحاجة لمزيد من الحشد وتعبئة الكثير من التمويل من قبل القطاع الخاص، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك دون دعم هذا القطاع في إفريقيا.

وتابعت هارمجارت، أن القارة السمراء لديها موارد هائلة في مجال الطاقة الخضراء حيث هناك مصادر مثل الرياح في خليج السويس والطاقة الشمسية متاحة بشكل كبير في مصر، وكذلك في شمال إفريقيا ونرى الكثير من الفرص لتعزيز موارد الطاقة المتجددة.

وأشارت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى الحاجة للانتقال للمرحلة التالية، وأنه لابد أن يكون هناك نقلة نوعية للحد من المخاطر وحشد الموارد المالية من ملايين إلى مليارات، فضلا عن ضرورة التطلع لمزيد من الخطط المبتكرة.