الاتحاد الأوروبي يعلق على إفلاس البنك الأمريكي: عدوى الانهيار لن تنتقل إلينا

تراجع مؤشر داو جونز للأسهم الأميركية 0.6% مطلع افتتاح وول ستريت مساء اليوم الإثنين، بينما خرجت عدة بنوك في مختلف الدول لتعلق على الأزمة الأمريكية بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الجمعة الماضية.

تعليق الاتحاد الأوروبي

وقال الاتحاد الأوروبي بحسب قناة «العربية» الإخبارية، إنه لا يرى فرصة لانتقال عدوى انهيار البنوك إلينا، فيما انخفض سهم مصرف «فيرست ريبابليك بنك» يتراجع بأكثر من 65% في بداية التعاملات.

تعليق فرنسي على أزمة أمريكا

بدوره قال وزير مالية أيرلندا: «لا نعرف تأثير انهيار بنك «سيليكون فالي» على الأسواق بعد»، وقال وزير مالية بلجيكا: «لا مؤشرات حتى الآن على تأثر بنوكنا بانهيار بنك سيليكون فالي»، وأصدر البنك المركزي الفرنسي بيانا قائلا: «نظامنا المصرفي ليس منكشفا على انهيار بنك سيليكون فالي».