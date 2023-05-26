خالد مجاهد يحصل على الماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية

حصل دكتور خالد مجاهد، المتحدث السابق لوزارة الصحة، على درجة الماچستير مع مرتبة الشرف في إدارة عمليات الرعاية الصحية من كلية الطب جامعة هارڤارد الأمريكية المصنفة في المركز الأول بين كليات الطب في العالم.

كلية الطب بجامعة هارفارد تكرم خالد مجاهد

وكرمت إدارة كلية الطب بجامعة هارڤارد خالد مجاهد في احتفالية مقامة بالولايات المتحدة الأمريكية - بوسطن أمس على جهوده في تطوير وتنفيذ المشروع الإكلينيكي الخاص بمكافحة عدوى المستشفيات للمرضى منقوصي المناعة من خلال الكشف المبكر عن الإصابة و تطبيق بروتوكولات العزل و الوقاية مما يؤدي لرفع كفاءة الخدمة الطبية و خفض مدة و تكلفة العلاج.

خالد مجاهد: تعاون بين هارفارد والحكومة المصرية

وأكد خالد مجاهد أن التعاون بين جامعة هارڤارد الأمريكية والحكومة المصرية يمثل إضافة كبيرة على الصعيدين الأكاديمي والمهني لكل الطلاب والدارسين المصريين، كما توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم سيادته المستمر لطلاب العلم في كل المجالات انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بأن العلم هو الوسيلة المثلى لبناء مستقبل أفضل لمصر وللعالم أجمع.