ضبط 153 طن قمح داخل 18 مخزنا قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مديرية التموين بالمحافظة تمكنت خلال حملة تموينية من ضبط 18 مخزنا في 5 مراكز على مستوى المحافظة، بداخلها 153 طن قمح محلي قبل استخدامها في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وتم توريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الدورية لضبط أية أقماح محلية خارج منظومة التوريد بالمطاحن الحكومية.

تكثيف الحملات التموينية

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية المتشركة بين مديرية التموين والوحدات المحلية ومباحث التموين، وشن حملات على تجار الأقماح الذين يحجبونها عن الأسواق وعدم توريدها للمطاحن الحكومية بغرض بيعها في السوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة أعمال توريد القمح وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية، وإزالة أي مشاكل تواجه الموردين، وصرف 10 كيلو نخالة لكل توريد أردب قمح.

من جانبه أوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على توريد القمح المحلي والتأكد من عدم تداوله أو تخزينه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، تم تنفيذ حملة مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين، برئاسة العميد حازم عاطف، ورؤساء الوحدات المحلية، أسفرت عن ضبط 3 مخازن بناحية مركز أبوتيج بداخلها 10.5 طن قمح محلي و5 مخازن بمركز ديروط بداخلها كمية من الأقماح المحلية تقدر بـ 41.5 طن قمح.

ضبط أقماح في مخازن

كما تم ضبط 21.5 طن قمح محلي داخل 5 مخازن بمركز صدفا، و5 مخازن أخرى بمركز أسيوط بداخلها 55 طنا، بالإضافة إلى 25 طنا بمركز الغنايم ليكون إجمالي الكميات المضبوطة 153 طن قمح محلي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.