محافظ أسيوط يناقش استعدادات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاستعدادات للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والإجراءات التي يجري اتخاذها لتنفيذ المشروعات بمركزي أسيوط والقوصية، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة حياتهم في القطاعات المختلفة، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات كافة، لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، ودخولها الخدمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات، مشددًا على إزالة المعوقات ودفع العمل لنهو الأعمال بالمشروعات، خاصة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

تطوير الريف المصري

تناول اللقاء ما جرى تنفيذه حتى الآن من إجراءات وخطوات في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة، والاستعدادات الجاري تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، خاصة مع تنفيذها بمركزي القوصية وأسيوط، فضلًا عن مناقشة تلاشي المعوقات والملحوظات التي وقعت في المرحلة السابقة، ووضع حلول لها.

متابعة نسب التنفيذ

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمعدلات الإنجاز، والوقوف على آخر الأعمال، ونسب التنفيذ بالمشروعات في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى التنسيق مع كل القطاعات المنفذة، لتحقيق معدلات تنفيذ أعلى ونهو الأعمال، وفقًا للجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة في أقرب وقت، لافتًا إلى تلافي الملاحظات التي جرى رصدها بشكل عاجل، خاصة مع قرب انتهاء العمل بعدد من المشروعات، ودخولها الخدمة في القريب العاجل، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.