رصف شارعي الخلفاء والتجنيد بحي شرق أسيوط ضمن خطة تجميل وتطوير المحافظة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء، وفقًا للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية الموضوعة، خاصة أنّ مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات كافة.

تحسين الحركة المرورية

ولفت إلى العمل على تحسين الحركة المرورية وتسهيل النقل عن طريق رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، سواء بإزالة التعديات عليها، عن طريق شن حملات دورية أو تمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف، مشيرًا إلى رصف شارعي الخلفاء والتجنيد بحى شرق ضمن خطة التجميل والتطوير.

شوارع حي شرق

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من شوارع حي شرق أسيوط، بناءً على خطة الرصف والتطوير، وذلك برصف شارعي الخلفاء والتجنيد بمنطقة شركة فريال، وذلك بإشراف ومتابعة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائبه وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتًا إلى استكمال باقي الشوارع والميادين طبقًا للخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة كل الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية لتحسين شبكة الطرق، على أنّ يجري شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، واتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة قبل أعمال الرصف.