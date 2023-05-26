كلمة سفير مصر ببريطانيا في «قمة صفر انبعاثات» المنعقدة بلندن

أكد السفير المصري شريف كامل لدى بريطانيا، أهمية الانتقال العادل كأحد ركائز اتفاقية باريس للتغير المناخي؛ للحيلولة دون التعارض بين العمل المناخي وإدراك التنمية المستدامة.

كلمة السفير شريف كامل نيابة عن وزير الخارجية

وجاءت كلمة السفير شريف كامل التي ألقاها نيابة عن وزير الخارجية رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـ تغير المناخ خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «قمة صفر انبعاثات: الانتقال العادل».

يشار إلى تنظيم الحي المالي بلندن للفعالية، بالشراكة مع الرئاسة المصرية لـ مؤتمر المناخ في العاصمة البريطانية.

الخارجية المصرية توضح ما هو برنامج الانتقال العادل

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية، أنّ برنامج الانتقال العادل هو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ، وجاء استجابة لمطالبات العديد من الأطراف الفاعلة في مفاوضات تغير المناخ.

فيما عكست كلمة السفير المصري شريف كامل، إيمان الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بضرورة استمرار الحوار بين كافة الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى أفضل السبل والممارسات للانتقال العادل، وهو ما يأتي في إطاره هذا المؤتمر الذي ينعقد في لندن بمشاركة القادة الماليين والاقتصاديين والقطاع الخاص من مختلف دول العالم للتعرف على سبل تمكين وإشراك مجتمع المال والأعمال المساعدة في تمويل الانتقال العادل.

وشارك في هذا الاجتماع رفيع المستوي كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، والسفير محمد نصر، كبير المفاوضين المصرين بمؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ، في فعاليات المؤتمر.