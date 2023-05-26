«الصحة العالمية» تشيد بنجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال

أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أنَّ الأزمات الإنسانية المعقدة التي يشهدها إقليم شرق المتوسط في الوقت الحالي تلقي بظلالها على النظم الصحية الضعيفة، خاصة انتكاسة كورونا التي أثرت على تطعيمات الأطفال، ليحرم 6.4 مليون طفل من تلقي تطعيماتهم.

«المنظري»: سيطرة مصر على مرض شلل الاطفال

وأضاف «المنظري» في تصريحاته خلال الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية، أن مصر حققت مكاسب كبيرة في الرعاية الصحية، خاصة في مجال مكافحة شلل الأطفال البري الذي تم حصاره، وكذلك جيبوتي.

تكثيف إقليم شرق المتوسط لأنشطة ترصد فيروس شلل الأطفال

وتابع في تصريحاته، أن إقليم شرق المتوسط نجح في مواجهة فيروس شلل الأطفال بتكثيف أنشطة ترصد الفيروس بالعديد من الوسائل، أبرزها إنشاء ترصد بيئي في الدول ذات الخطر المرتفع، وكذلك الخالية من شلل الأطفال، مثل البحرين والعراق والسعودية.

كما أشار إلى انتهاء تفشي المرض في السودان، والحدث المرتبط بشلل الأطفال في إيران بنجاح، بالإضافة إلى حصار فيروس شلل الأطفال البري في أضيق المواقع الجغرافية في شرقي أفغانستان وغربي باكستان.