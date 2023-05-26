الأمم المتحدة تكرم مصر بين الدول الأكثر إسهاما في حفظ السلام والأمن

أكد السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته اليوم الأمم المتحدة في نيويورك؛ لتخليد دور حفظة السلام، تزامنًا مع الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

تقدير سكرتير عام الأمم المتحدة لمصر

نوّه المندوب الدائم لمصر إلى تقدير السكرتير العام لـ الأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسي وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو 1960.

جاء الاحتفال والميدالية التي تلقتها مصر اليوم لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والاسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتدادًا للتضحيات النبيلة التي قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهم يؤدون واجبهم المشرف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

مصر من مؤسسي المنظومة الأممية لحفظ السلام

وتعد مصر من مؤسسي المنظومة الأممية لـ حفظ السلام منذ أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، حيث تعتز مصر بكونها حالياً سادس أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحرصها الدائم على دعم المكونات العسكرية والشرطية والمدنية بتوفير أفضل الكوادر المصرية التي تساهم في إعلاء السلام تحت راية الأمم المتحدة.

وتلقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والمستشار العسكري بالبعثة العميد وليد نبيل التهاني على تكريم مصر، خلال الاحتفالية بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ووكيل السكرتير العام لحفظ السلام ووكيل السكرتير العام للدعم العملياتي، والمندوبين الدائمين والمستشارين العسكريين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.