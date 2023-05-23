الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تهدم 42 مبنى فلسطينيا في أسبوعين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت واستولت على 42 مبنى في القدس المُحتلة، والمنطقة المُصنفة «ج» في الضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم وجود رخص البناء.

وأضاف المكتب في تقرير دوري لرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة بين 2 و15 مايو الجاري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا، بينهم 23 طفلًا، وألحقت أضرارا في سبل عيش أكثر من 600 آخرين.

وأشارت إلى أن 9 مباني من المهدمة كانت مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، بما فيها مدرسة، موضحة أن أكثر من 26 مبنى في المنطقة «ج»، بما فيها مدرسة، ممولة من المانحين جنوب مدينة بيت لحم.

هدم 16 مبنى في القدس

وكشف التقرير عن هدم 16 مبنى في القدس، بينها مبنيان سكنيان هُدما في منطقة وادي قدوم بسلوان، ما أسفر عن تهجير 7 أسر تضم 39 فردًا، موضحا أن 7 مبانٍ أخرى هُدمت على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات لقوات الاحتلال، التي دمرت مبنى سكنيا في المنطقة المصنفة «أ» بالضفة الغربية، وألحقت أضرارا في 3 مبان أخرى، خلال العملية الهدم في البلدة القديمة بنابلس.