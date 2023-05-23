الأمم المتحدة تشدد على ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس

شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك»، على ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة بما يتماشى مع مسؤوليات المملكة الأردنية الهاشمية الخاصة والتاريخية ودورها باعتبارها الوصي على تلك الأماكن في القدس.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار «دوجاريك» إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، تابع بقلق بالغ زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى الأماكن المقدسة في القدس، وكذلك الخطاب المثير للقلق والاستفزازي المرافق لتلك الزيارة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: «يدعو الأمين العام القادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمع إلى منع مثل هذه الأعمال ورفض الخطاب التحريضي».