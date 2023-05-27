استكمال محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب الزمالك السابق اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل محمد كشمير نجل لاعب نادي الزمالك السابق عمر كشمير، لسرقته بمنطقة حلوان، في ثاني جلسات القضية.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد كشمير

وكانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، قررت تأجيل القضية في أولى جلساتها يوم 25 مارس الماضي، بسبب تغيب حضور المحامي الأصيل.

مقتل نجل لاعب الزمالك السابق

وفقاً لما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9508 من سنة 2022 «جنايات قسم شرطة حلوان»، فإن المتهم «عبد العزيز. م. ع»، يبلغ من العمر 19 عاماً، ويعمل «ميكانيكي»، قتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق، في 19 مايو 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد.

تفاصيل الجريمة

وحسب أوراق القضية فإن المتهم استوقف المجني عليه محمد كشمير، وأشهر في وجهه سلاحًا أبيضًا من أجل سرقته، وهو ما قابله المجني عليه بالرفض ولم ينصع له، وحاول بعدها الاستغاثة، لينهال عليه المتهم طعناً من خلال استخدام سلاحه الأبيض في صدره، وهو ما أحدث إصابته الموصوفة في تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

وأوضحت أوراق القضية أن تلك الإصابة بالسلاح الأبيض هي التي أودت بحياة المجني عليه، إذ أن المتهم كان قاصدا من ذلك إزهاق روحه، حسبما جاء على النحو المبين في التحقيقات.

سرقة المجني عليه

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم ارتكب تلك الجناية من أجل التسهيل لارتكاب جنحة أخرى، وهي أنه في نفس الزمان والمكان سرق أيضاً المنقول المبين وصفاً في الأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد كشمير، وذلك بعد إتمام الجريمة الأولى محل الاتهام السابق، إذ أن ذلك كان أثناء حمل المتهم للسلاح محل الاتهام.

سلاح دون ترخيص

وحسب أوراق القضية، حاز المتهم وأحرز سلاح أبيض عبارة عن «مطواة قرن غزال»، وذلك دون الحصول على ترخيص، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.