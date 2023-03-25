تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل نجل لاعب الزمالك السابق.. 10 دقائق بغرفة المداولة

بدأت محكمة جنايات القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، في تمام الساعة الواحدة مساء اليوم السبت، انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم المتهم «عبدالعزيز. م. ع»، 19 عاما، «عفشجي»، بقتل محمد قشمير، نجل لاعب الزمالك السابق، بعد سرقته بدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، والتي قررت تأجيل القضية لـ27 مايو، لتغيب حضور المحامي الأصيل، لذا ترصد «الوطن» 3 مشاهد في أولى محاكمة المتهم.

المشهد الأول.. وصول المتهم

حضر المتهم «عبدالعزيز. م. ع»، 19 عاما، «عفشجي» في حراسة أمنية مشددة مرتديا الزي الأبيض، وجرى إيداعه قفص الاتهام تمهيدا لبدء محاكمته وسط هدوء تام يترقب حضور المتواجدين داخل الجلسة.

المشهد الثاني.. حضور أسرة المجني عليه

منذ الصباح الباكر توجهت أسرة محمد قشمير نجل لاعب الزمالك السابق، إلى ديوان المحكمة والسماح لهم بدخولهم قاعة المحكمة لأول مرة منذ بدء المحاكمة، مطالبين بالقصاص العاجل من المتهم لعودة حق الضحية، بينما تواجد والد وشقيق المتهم داخل المحكمة.

المشهد الثالث.. 10 دقائق داخل غرفة المداولة

عقدت الدائرة 21 جنايات، داخل غرفة المداولة أولى جلسات المتهم، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية ومحمد فهمى عبدالكريم، والدكتور محمد بركات، التي استغرقت قرابة الـ10 دقائق، وسط حضور لدفاع المجني عليه، بينما تغيب محامي المتهم الأصيل، وانتهت بتأجيل المحاكمة لـ27 مايو.

قتل المجني عليه عمدًا

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9508 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة حلوان، قام المتهم «عبدالعزيز. م. ع»، 19 عاما، «عفشجي»، في 19 مايو 2022، بدائرة قسم شرطة حلوان، بقتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيضًا لسرقته فرفض الانصياع له مستغيثا، فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

حمله لسلاح محل الاتهام

وارتكبت تلك الجناية تسهيلًا لارتكاب جنحة أخرى، وهي أنه بذات الزمان والمكان سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح محل الاتهام آت الوصف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز المتهم وأحرز سلاحا أبيض «مطواة قرن غزال» بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.