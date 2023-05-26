«الصحة العالمية»: 2.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و15 ألف وفاة خلال 28 يوما

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل ما يقرب من 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة نحو 15 ألف حالة في آخر 28 يوما، وتحديدا خلال الفترة من 24 أبريل إلى 21 مايو 2023، بنسبة تراجع 21% و17% على التوالي، مقارنة بالأيام الـ28 السابقة لها، أي خلال الفترة من 27 مارس إلى 23 أبريل 2023.

تطورات انتشار فيروس كورونا: وضع إقليمي مختلط

ذكرت ذلك المنظمة في بيان اليوم الجمعة، بناءً على آخر تحديث حول تطورات انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوضع مختلط على المستوى الإقليمي وذلك مع زيادات في الحالات المبلغ عنها في إقليم منظمة الصحة العالمية في أفريقيا وغرب المحيط الهادئ وزيادة في الوفيات في أفريقيا والأمريكتين وجنوب شرق أسيا وغرب المحيط الهادئ.

766 مليون إصابة مؤكدة بـ كوفيد-19 منذ بداية انتشار الوباء

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه على المستوى العالمي منذ بداية انتشار الوباء وحتى 21 مايو الجاري، تم الإبلاغ عن أكثر من 766 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وأكثر من 6.9 مليون حالة وفاة على مستوى العالم .