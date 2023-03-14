مدير «الصحة العالمية»: نأمل انتهاء فيروس كورونا خلال 2023

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، أنه يأمل أن تنتهي جائحة كورونا خلال عام 2023، وذلك بعد مرور 3 سنوات على إعلان انتشاره وباءً عالميا.

وأضاف «غيبريسوس» في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إن العدد الأسبوعي للوفيات بكورونا أصبح لأول مرة أقل منه عند إعلان الجائحة في مارس 2020، متابعا: «أنا واثق من أننا سنكون قادرين في وقت ما من هذا العام على القول إن كورونا قد انتهى كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وكوباء».

انتشار كورونا فى الصين

ونوه «غيبريسوس» إلى ضرورة استخلاص العبر من الجائحة حتى لا تتكرر دورة ذعر الإهمال التي ميزت فترة طويلة من عمر الاستجابة للوباء.

يشار إلى أنه في 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في وسط البلاد.

منشأ فيروس كورونا

وفي أوائل يناير 2020، أعلنت بكين رسميا أن نوعا جديدا من فيروس كورونا هو سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي مجهول المنشأ، قبل أن يعلن غيبريسوس في 11 مارس 2020، أن انتشار فيروس كورونا المستجد يحمل طابع جائحة.

وخلال مارس الجارى، أكد «غيبريسوس» أن المنظمة لم ولن تتراجع عن خططها الرامية إلى معرفة منشا فيروس كورونا.