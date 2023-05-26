محافظ أسيوط: توريد 75 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على متابعته الدورية واليومية لأعمال حصاد وتوريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة، سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد.

موسم توريد القمح

وأعلن محافظ أسيوط حصاد ما يقرب من 149 ألفا و419 فدانا، وارتفاع معدل توريد القمح المحلي بالمحافظة ليصل إلى 75 ألفا و168 طن قمح حتى اليوم، في 28 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، مشيرا إلى استمرار عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالي حتى 30 أغسطس 2023، أو انتهاء أعمال التوريد.

دعم مزارعي القمح

ووجه المحافظ، مسئولي التموين والزراعة، بالتنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، وتكثيف الجهود لمتابعة الملف بشكل دقيق ومعدلات الحصاد والتوريد، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين ورؤساء الجمعيات الزراعية والقيادات الطبيعية بالمجتمع، لحث المزارعين على استكمال أعمال توريد محصول القمح، حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية، مشددا على ضرورة استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة، خاصة وأن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم منذ بداية الحصاد.

توزيع النخالة للموردين

وأوضح ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بأسيوط، أن المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح ‏المحلي من بداية الموسم يتم صرف 10 كيلوجرامات (‏نخالة خشنة - خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل أردب قمح ‏محلي تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة، ‏وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام، موضحا به الكميات ‏ومكان التوريد، وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

وأضاف الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 32218 طنا و268 كيلوجراما بشون البنك الزراعي المصري، و15725 طنا و190 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و17223 طنا و855 كيلة للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر ومركز أبنوب، و10000 طن و908 كيلو إنتاج التقاوي/إرشاد (إكثار)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 75168 طنا و221 كيلو قمح.