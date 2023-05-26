محافظ أسيوط يوجه بمتابعة قانون المحال العامة لتوعية وتشجيع أصحابها

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة تطبيق قانون المحال العامة الجديد والمرور على المحال التجارية لتوعية وتشجيع أصحابها علي تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات والأنشطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن سرعة الانتهاء من توفيق الأوضاع للمحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

المحال غير المرخصة

وأوضح المحافظ أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية لافتًا إلى إن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.

سرعة توفيق الأوضاع

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتشكيل فرق عمل داخل كل مركز للمرور على المحلات على الطبيعة بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات وسرعة توفيق أوضاعهم وشرح وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون.

حملة مكبرة

وفي هذا الإطار قام المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بجولة تفقدية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط يرافقه ممدوح حماد مدير مديرية التموين بأسيوط وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة لتوعية أصحاب الأنشطة المختلفة بمميزات القانون ودعوتهم الي سرعة التقدم لانهاء التراخيص وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية لافتًا إلى مراعاة تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص حيث يتم التعامل من خلال "الشباك الواحد" المخصص بالمركز التكنولوجي ووحدة إصدار التراخيص بالوحدات المحلية وعددهم 16 مركز على مستوى المحافظة مزودين بمقاعد انتظار فضلا عن مراعاة المواطنين من كبار السن وذوي الهمم المتقدمين للحصول على الخدمة.