طريقة حجز تذاكر قطارات مرسى مطروح إلكترونيا.. «لو مسافر مصيف»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات متنوعة على خط القاهرة مرسى مطروح والعكس «قطارات المصيف»، استعدادا لموسم الصيف.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية حجز تذاكر قطارات مرسى مطروح، التي سيتم تشغيها خلال الفترة المقبلة، اعتبارا من السبت 10-6- 2023.

طرق حجز قطارات المصيف من القاهرة لمطروح

ويمكن حجز تذاكر قطار المصيف إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية:

- تحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات.

- بعدها يجري تسجيل مستخدم جديد، وإدخال الاسم والبريد الإلكتروني، والهاتف.

- النقر على محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- اختر رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك، بالفيزا.

- يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، لكي يراها الكمسري خلال استقلال القطار.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إطلاق قطارات مكيفة وقطارات نوم إلى مدينة مرسى مطروح، في خطوة مهمة لتنشيط السياحة، وزيارة الأماكن السياحية في البلاد، وقضاء عطلات مميزة بالنسبة للكثير من الأهالي في الإجازات الرسمية ونهاية العام.