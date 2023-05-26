العرب في حوار الثقافات.. غياب أم حضور؟ صالون حنان يوسف الثقافي يطلق مبادرته لحوار الثقافات

انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف في دورته الثانية والأربعون من خلال تطبيق «زووم» وعبر موقع «الفيسبوك»، تحت عنوان: «في اليوم العالمي للتنوع الثقافي: العرب في حوار الثقافات.. غياب أم حضور؟».

وأوضحت أ.د/ حنان يوسف، أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن الصالون بحكم مسئوليته المجتمعية دائمًا ما يحاول فتح الموضوعات الشائكة والصعبة، رغبة منه في تقديم حلول وتوصيات لها من منطلق الرسالة المجتمعية التي وضعتها إدارة الصالون على عاتقها بمشاركة نخبة من المثقفين والأكاديميين من المحيط للخليج.

وشددت يوسف أن الصالون الثقافي حرص مناقشة قضية حوار الثقافات بين العرب والغرب، في اطار اليوم العالمي للتنوع الثقافي، في محاولة للإجابة عن السؤال الصعب، هل العرب في حوار الثقافات.. غياب أم حضور، وهل العربي في هذا الحوار فاعل أم مفعول به؟.

وشهد الصالون مشاركة واسعة لنخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف بلدان العالم العربي، وشددوا على أهمية هذا الموضوع باعتباره احدى الموضوعات الشائكة والمهمة في نفس الوقت.وعرض المشاركون مجموعة من الأطروحات الخاصة بالموضوع، من أبرزها ضرورة أن الحوار الناجح يجب أن يكون بين أنداد وأطراف متساوية. كما أوضح أعضاء الصالون أن عرض الثقافة العربية في الحوار مع الغرب يتطلب إلمامنا الكافي بهويتنا، في ضوء حالة التماهي الثقافي التي تعيشها المجتمعات العربية الأمر يزيد من التحدي نحو إقامة حوار ناجح وبناء.

وأشار أعضاء الصالون أن التنوع الجغرافي بين دول العالم يشير إلى معقولية الحوار الثقافي بينهم، بما يحقق التكامل بينهم، وليس الأمر يكون مدعاة للتنافس الثقافي والتناحر بين الدول والثقافات.

وأعلنت إدارة الصالون برئاسة أ.د/ حنان يوسف، الرئيس التنفيذي للمنظمة أنه استجابة لمًا تم طرحه فسوف يتم إطلاق مبادرة لتأسيس اتحاد لتعزيز الدور العربي في منظومة حوار الثقافات بالاعتماد علي عدد من الأليات وفي مقدمتها الأعلام والتعليم والمجتمع المدني والثقافة وسوف يتم إعداد مجموعة من المخرجات الخاصة بالصالون وتشكيل لجنة من السادة اعضاء الصالون لرفع التوصيات للجهات المعنية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية من أجل تطوير حوار الثقافات بين الدول العربية والغرب، من أجل تحسين صورة العرب في الخارج.

ويأتي ذلك استكمالًا لعدد من مبادرات المنظمة العربية للحوار ومنها مبادرة بعنوان "أنا سفير" التي هدفت لإعداد أجيال النشء والشباب ليكونوا سفراء لدولهم في الخارج.واختتمت فعاليات الصالون بفقرة غنائية للفنانة الشابة "ندى المنسي " عضو الصالون الثقافي " بالغناء كعادتها في ختام الصالون الثقافي .