صالون حنان يوسف يناقش هل المنصات الإعلامية جانية أم مجني عليها؟

انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف، في دورته التاسعة والثلاثين من خلال تطبيق «زووم» وعبر موقع «فيس بوك»، تحت عنوان «المنصات الإعلامية وأزمة الهوية»، تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي.

وأوضحت حنان يوسف، أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أنّ إدارة الصالون ارتأت طرح موضوع المنصات الإعلامية للمناقشة، في ظل حالة الجدل التي يشهدها المجتمع مؤخرًا مع طرح عدد من الأعمال الدرامية التي قدمت نماذج مشوهة وعرضها على الجمهور وخاصة الشباب، مما قد يطرح عدة تساؤلات حول تأثير تلك الأعمال على هوية الشباب المصري والعربي وجيل النشء المتابع لتلك الأعمال.

وشهد الصالون مشاركة واسعة لنخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف بلدان العالم العربي، وأعربوا عن سعادتهم في ديمومة انعقاد الصالون، والقضايا التي يطرحها، واقترحوا تسميته بصالون الأحبة.

وأشار المشاركون إلى أنّ هذا الموضوع خطير لما لتلك المنصات من تأثير على ادراك ووعي الشباب المصري والعربي، حيث أكد المشاركون على أن المنصات الإعلامية تؤدي إلى حالة من الاغتراب المجتمعي، على الرغم من أن صناع الدراما هم مصريون وعرب، فهو صناعة أجنبية، الأمر الذي يجعل الشباب يشعر بأنه في مجتمع آخر.

وأوضح أعضاء الصالون أننا أمام غزو ثقافي خطير جدا، واتجاهات يتم فرضها على الأعمال الدرامية، بهدف تقبل وجود مثل تلك الأفكار داخل عقول المشاهدين، وهو الأمر الذي يسبب مشكلة خصوصًا بالنسبة للأجيال الجديدة التي تحتاج إلى توعية وتوجيه سلوكي، لأن هذه الأفكار تعرض شخصياتهم للخطر، في ظل أن أغلب مشتركي تلك المنصات من الشباب.

وحذر المشاركون من أن تهديد الهوية وذوبانها هو بمثابة تهديد للأمن القومي، ويجب النظر إلى مقترح التجربة الصينية والهندية في كيفية الحفاظ على الهوية، على الرغم من أن الدولتين من أكبر دول العالم من ناحية تعداد السكان، ويجب النظر بعين دارسة لهاتين التجربتين لمواجهة محاولات الهدم لهويتنا العربية.

وخلص أعضاء الصالون إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن المنصات الإعلامية ما هي إلا وعاء، فالعيب ليس فيها كأداة، بل في الأفكار التي تُقدم من خلالها، كما يجب من مواجهة الفكر بالفكر من خلال إنتاج إعلامي منافس يقدم ويطرح قيم المجتمع الإيجابية وموضوعات تعبر عن العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعاتنا، كما يجب تدريب الشباب وأجيال النشء من خلال (التربية الإعلامية) على تعليمهم على كيفية مشاهدة الدراما بعين ناقدة، والفرز بين الجيد والردئ، وإكسابهم المناعة النفسية لمواجهة الأفكار الشاذة.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف في نهاية الصالون أن التوصيات المهمة التي اطلقها أعضاء الصالون سوف يتم الاستفادة منها في إطلاق مبادرة تنفيذية بعنوان " الاعلام والهوية " بالشراكة مع عدد من الجهات العربية ذات الصلة تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي .

واختتمت فعاليات الصالون بأغنية الوطن الأكبر بصوت الفنانة الشابة ندي المنسي عضوة الصالون الثقافي وتفاعل معها جميع الحضور من الوطن العربي .