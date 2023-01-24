حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد نجلها يوسف: «أول فرحتي وإحساسي بالأمومة»

احتفلت الفنانة حنان ترك، بعيد ميلاد ابنها يوسف عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت جمهورها بصور أبنائها، ونشرت فيديو وعلقت عليه قائلة، «یوسف أول فرحتي.. أول إحساسي بالأمومة.. مقدرش أنسی أول ابتسامة وأول حضن وأول کلمة قولتها وأول خطوة».

أولاد الفنانة حنان ترك

وكرثت الفنانة حنان ترك، حياتها لأبنائها، بعد اعتزال الفن، حيث أنها أنجبت من زوجها محمود مالك 5 أبناء هم: يوسف، آدم، منى، مريم ومحمد.

أهم أعمال حنان ترك

شاركت حنان ترك، في عدد من الأعمال منها: «نونة المأذونة، هانم بنت باشا، الأخت تريز، وفيلم المصلحة»، حتى قررت بشكل نهائي الابتعاد عن الأضواء واعتزال التمثيل عام 2012.

وكانت حنان ترك، قد أكدت على استعدادها لطرح برنامجها الجديد والذي يحمل اسم «حكايات نونة» عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بظهورها وأطفالها من داخل المنزل الخاص بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتناول طقوس حياتهم اليومية.