موعد دفن وجنازة المفكر اللبناني كمال شاتيلا بعد وفاته في القاهرة

تقام جنازة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال خضر شاتيلا، يوم الأحد المقبل الموافق 28 مايو، ويوارى الثرى في جبانة الشهداء قصقص في العاصمة اللبنانية بيروت بعد صلاة الظهر.

موعد عزاء المفكر اللبناني الراحل كمال شاتيلا

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، ستقبل التعازي للنساء والرجال، بعد الدفن مباشرة في مسجد الخاشقجي، ثم في مقر المؤتمر الشعبي اللبناني، كما سيقام عزاء آخر يومي 29 و 30 مايو، في مسجد محمد الأمين «قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، وسط بيروت من الساعة الثالثة بعد الظهر الى السابعة والنصف مساء.

وتوفى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، خلال وجوده في القاهرة للمشاركة في ندوات ونشاطات قومية وإحياء ذكرى نكبة فلسطين.

وفاة المفكر اللبناني كمال شاتيلا خلال تواجده في القاهرة

ونعى المؤتمر الشعبي اللبناني واتحاد قوى الشعب العامل ومؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيّين، والمؤتمر القومي العربي ولجنة فلسطين في اتّحاد المحامين العرب وأبناء التيار الوطني العروبي المستقل في لبنان والأمّة العربية، الفقيد كمال شاتيلا، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني.

وقالت القوى اللبنانية في بيان: «إننا فقدنا وفقد لبنان والأمة العربية، بوفاة الأخ المناضل كمال شاتيلا، رجلاً من أخلص الرجال، وقائداً مجاهداً من خيرة القادة، أفنى عمره في النّضال من أجل وحدة لبنان وعروبته واستقلاله، ومن أجل قضايا أمّتنا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين».

قوى سياسية لبنانية: كمال شاتيلا كان مدرسة في النضال الحر الشريف

واعتبرت القوى السياسية اللبنانية أن كمال شاتيلا كان مدرسة في النضال الحر الشريف، منذ تأسيسه اتّحاد قوى الشعب العامل عام 1965، وفي خلال بنائه المؤسسات الشبابية والصحيّة والاجتماعية والثقافية، لخدمة الوطن والمواطن، مستلهماً مبادىء الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، ومعتمداً على أخلاقيات النّضال وشجاعة الموقف وحرية القرار.

وختم البيان: «إننا إذ ننعي إلى لبنان والأمة العربية القائد والرمز الوطني العروبي الأخ كمال شاتيلا نعاهد روحه الطاهرة استمرار المسيرة وحمل الأمانة والنّضال على طريق الحق والحرية والعدالة».