الحوار الوطني: 130 متحدثا بجلسات التعليم قبل الجامعي والقضية السكانية

أعلنت إدارة الحوار الوطني، تفاصيل جلسات المحور المجتمعي، التي ناقشت قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين، وهما: التعليم ما قبل الجامعي، والقضية السكانية.

وأوضحت إدارة الحوار للوطني، في بيان لها، أن عدد المتحدثين خلال مناقشة قضية التعليم قبل الجامعي، والقضية السكانية، بلغ 130 متحدثا، وحضر 500 مستمع، بالإضافة إلى 60 صحفيا.

جلسات الحوار الوطني

وأشارت إدارة الحوار إلى أن المحور المجتمعي شمل 4 جلسات عقدت على التوازي بواقع 14 ساعة، وناقش قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين، في جلستين ممتدتين حول:

- الجلسة الأولى: «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية.

الجلسة الثانية: «التعليم قبل الجامعي»، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

الفئات المشاركة في الحوار

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتابعت إدارة الحوار، أن الجلسات شهدت حضور عدد كبير من القوى السياسية وممثلي الأحزاب، ومقدمي المقترحات، وخبراء وباحثين، وعدد من المواطنين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والمؤسسات الصحفية والإعلامية.