برلمانية: طرح مشروع قانون إنشاء مجلس للتعليم والتدريب في الحوار الوطني

قالت رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ رؤية مصر 2030 طموحة ومميزة للغاية وجرى وضعها من قبل الخبراء، وكان ذلك في عام 2016 وتم تحديثها في عام 2018، لكنها مهمشة ولا يتم العمل بها كمرجعية.

وأضافت «كُليب»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت شوقي، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «هناك عدد من الفاعلين في المنظومة التعليمية مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأكاديمية المهنية للمعلمين والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وللأسف، كل يعمل على حدة».

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «من هنا، جاء توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب، وبالأمس، جرى طرح مشروع القانون على لجنة التعليم في الحوار الوطني، ولم يتم مناقشته حتى الآن».

وأوضحت: «سيتم تنظيم جلسات منفردة لمناقشته، وهناك رؤية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن هناك اتفاقا تاما مع فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، على أن يكون مستقلا من أجل تطوير التعليم، ويستهدف وضع استراتيجية ورسم السياسة التعليمية في مصر وتوفير الموارد ومراقبة الإنفاق ومراجعة جودة التعليم».